Программа «Наш двор» будет выполнена на 100 процентов

Программа президента РТ «Наш двор» будет исполнена в полном объеме, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства.

В текущем году на 8 млрд рублей в РТ отремонтируют 1084 двора. Программа по благоустройству будет завершена в 2024 году. Всего на эти цели направлено 50 млрд рублей. По словам главы Татарстана, это беспрецедентная сумма.

Всего планируется благоустроить 6,5 тыс. дворов в республике.

Напомним, что данную программу инициировал Рустам Минниханов в 2019-м году.