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Сотрудники ГИБДД РТ провели видеоконцерт для ветеранов

Творческий коллектив ГИБДД РТ исполнил песни «Катюша», «Эх, дороги», «День Победы» и другие.

Сотрудники ГИБДД РТ поздравили ветеранов с Днем Победы и сняли для них видеоконцерт, сообщает ИА «Татар-информ».

Творческий коллектив республиканской Госавтоинспекции исполнил песни «Катюша», «Эх, дороги», «День Победы» и другие.

Главный госавтоинспектор республики Ленар Габдурахманов выразил гордость за ветеранов, отметив, что «их боевая закалка и трудовой опыт, обретенные на фронтах и в тылу, стали движущей силой сплочения личного состава, школой воспитания и обучения молодежи».

Кроме того, он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 47 госавтоинспекторов РТ, еще 14 служили в тылу.

КВ
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