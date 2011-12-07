StoryTeller проводит конкурс коротких рассказов, посвященных 75-летию Победы

Литературный портал StoryTeller.World проводит конкурс коротких рассказов, посвященных 75-летию Победы в Великой отечественной войне, сообщают организаторы.

«Конкурс несет социальную направленность и способствует укреплению патриотического настроения общества и сохранению исторической памяти народа о событиях 1941–1945 годов», — уточняется в сообщении.

Участие в конкурсе бесплатное. Прием рассказов продлится до 30 мая.

Размер произведение не должен превышать 10 тыс. знаков.

Для участия нужно зарегистрироваться по ссылке http://storyteller.world/lk/ под своим именем или псевдонимом и выбрать рубрику «Война и мир». После чего разместить публикацию с хэштегом # Победа75.

Победители получать денежные призы: 1 место — 5 000 рублей, 2 место — 3 000 рублей, 3 место — 1 000 рублей.