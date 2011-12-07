Татарстанские полицейские остановили деятельность сутенера

Набережночелнинские стражи правопорядка обнаружили подростка, промышлявшего сутенерством. Об этом рассказали «Челнинские известия».

Молодой человек погнался за легкой наживой. Согласно официальной информации, в полицию обратился 20-летний официант и сообщил о том, что его обманули.

На интернет-ресурсе, предлагающем интимные услуги, он заказал жрицу любви и оплатил банковской картой 1 тысячу рублей ее визит. Но в оговоренное время ночная бабочка на свидание не явилась. Вернуть деньги у потерпевшего также не получилось.

Сотрудниками МВД установлено, что владелец «нелегального» сайта живет в Оренбурге. Во время служебной поездки в данный город силовики, пользуясь случаем, выявили мошенника. Выяснилось, что заказы на интим-услуги поступали 15-летнему школьнику. Сведения о юном «бизнесмене» направлены в комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства. Матери и отцу начинающего сводника грозит штраф по статье 5.35 КоАП РФ за неподобающее воспитание несовершеннолетнего ребенка.