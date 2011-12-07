ЦБ рекомендовал банкам принимать карты с истекшим сроком действия и открывать счета в дистанционном формате

Центробанк рекомендовал банкам принимать карты клиенты с истекшим сроком действия и открывать счета в дистанционном формате. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы видим, что некоторые банки выпускают эти карты автоматически и пересылают их гражданам», — добавила Набиуллина.

По словам главы ЦБ, дистанционное взаимодействие банков с клиентами особенно эффективно в период пандемии. Она также отметила, что это лишь рекомендации и ЦБ не может обязать банки выполнять их.