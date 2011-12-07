В Казани и Челнах МКИОН МЧС будут транслировать песню «День Победы» 9 мая

9 мая в Казани и Набережных Челнах в акции «Поем всем двором» будут задействованы мобильные комплексы информирования и оповещения населения МЧС России, оснащённые мультимедийным экраном со звукоусиливающей аппаратурой, сообщили в пресс-службе МЧС по РТ.

Акция начнется в 19.01 после минуты молчания. Комплексы будут транслировать песню Давида Тухманова «День Победы». Жители прилегающих домов смогут присоединиться к акции и спеть песню из окон или с балконов.

В Казани систему оповещения установят во дворе домов № 41 и 47 по ул. Амирхана.

До 18.45 будет трансляция видеоматериалов по пожарной безопасности, с 18.45 до 19.00 будут проигрываться песни военных лет, в 19.00 — запуск метронома «Минута молчания», в 19.01 — запуск видеоролика с текстом «День Победы», уточнили в ведомстве.