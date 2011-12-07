В системе цифровых пропусков вновь появились изменения

Чтобы посетить кладбище, татарстанцам разрешили отправлять по 2 СМС в день. Так, у них появится по часу на дорогу туда и обратно, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Решение по изменению 4 цели в системе цифровых пропусков появились в связи с многочисленными просьбами татарстанцев. Временное ограничение до сих пор гласит о разовой поездке в неделю. Но теперь у родственников и близких усопших нет ограничения на проведение времени там. Два СМС-пропуска разрешены на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома.

Так, за сутки татарстанцам выдали по этой цели порядка 67 тысяч пропусков.