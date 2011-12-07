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В системе цифровых пропусков вновь появились изменения

Запросить разрешение по 4 цели теперь можно 2 раза в день.

Чтобы посетить кладбище, татарстанцам разрешили отправлять по 2 СМС в день. Так, у них появится по часу на дорогу туда и обратно, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. 

Решение по изменению 4 цели в системе цифровых пропусков появились в связи с многочисленными просьбами татарстанцев. Временное ограничение до сих пор гласит о разовой поездке в неделю. Но теперь у родственников и близких усопших нет ограничения на проведение времени там. Два СМС-пропуска разрешены на дорогу: час до кладбища и час обратно, до дома. 

Так, за сутки татарстанцам выдали по этой цели порядка 67 тысяч пропусков.

КВ
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