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В соцсетях появился новый фейк о смертях от коронавирусной инфекции

Автор убеждает пользователей, что в больницах дают деньги за запись о смерти от коронавируса.

В социальных сетях появилась ложная информация о предложениях в больницах денег за запись о смерти от коронавируса. Таким образом медучреждения якобы наращивают статистику для премии, сообщают «Вести Татарстана». 

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что такая ложная информация ставит под удар тяжелый труд многотысячной армии наших врачей, самоотверженно борющихся за жизнь и здоровье татарстанцев. Также Галимова напомнила об уголовной ответственности за их распространение. 

КВ
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