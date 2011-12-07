В соцсетях появился новый фейк о смертях от коронавирусной инфекции

В социальных сетях появилась ложная информация о предложениях в больницах денег за запись о смерти от коронавируса. Таким образом медучреждения якобы наращивают статистику для премии, сообщают «Вести Татарстана».

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что такая ложная информация ставит под удар тяжелый труд многотысячной армии наших врачей, самоотверженно борющихся за жизнь и здоровье татарстанцев. Также Галимова напомнила об уголовной ответственности за их распространение.