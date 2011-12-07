В Татарстане детские сады заработают с 12 мая

В Татарстане с 12 мая заработают детские сады, сообщили в пресс-службе минобрнауки РТ

Порядок приема детей прорабатывают минздрав РТ и Роспотребнадзор РТ.

Кроме того, в минобрнауки отметили, что в селах школы с количеством до 20 детей продолжат обучение в штатном режиме.

Что касается остальных общеобразовательных учебных заведений, то с 12 мая школьники продолжат обучение в дистанционном формате.

Напомним, что завершение учебного года в республике произойдет в следующем порядке: учащиеся с 1 по 8 классы закончат учиться 23 мая, учащиеся с 9 по 11 классы — 30 мая.