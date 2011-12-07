В Татарстане продолжается акция «Тест для победы. Test to win»

Гендиректор благотворительной организации «Новый век», доктор медицинских наук Лилия Таишева рассказала о проходящей в Татарстане ежегодной кампании «Тест для победы. Test to win», позволяющей проверить свой статус на ВИЧ. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Спикер отметила, что несмотря на пандемию коронавируса в стране, было очень важно не прекращать регулярную работу с проблемными группами населения, поскольку эта эпидемия по-прежнему актуальна. Сейчас все сотрудники придерживаются всех профилактических мер – носят маски, перчатки и обрабатывают помещения специальным дезинфицирующим раствором.

Акция стартовала 9 января, завершить проект планируют 30 июня. Пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ можно в казанском низкопороговом центре на ул. Короленко, 54. Для этого нужно предварительно записаться по телефону 8 (987) 290-03-20.