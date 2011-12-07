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В Татарстане скончался пятый пациент с коронавирусом

Пациенту было 82 года.

В Нижнекамске от коронавирусной инфекции скончался еще один татарстанец. 

1 мая мужчину, ранее страдавшим сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, госпитализировали в Нижнекамской ЦРМБ.  Он жаловался на кашель, слабость и повышенную температуру. Там у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию и ОРДС. Спустя три дня пациента подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина не выжил.  Ему было 82 года.

На данный момент в Татарстане зафиксировано 5 случаев смерти от COVID-19.

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