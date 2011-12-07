В Татарстане скончался пятый пациент с коронавирусом

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В Нижнекамске от коронавирусной инфекции скончался еще один татарстанец.
1 мая мужчину, ранее страдавшим сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, госпитализировали в Нижнекамской ЦРМБ. Он жаловался на кашель, слабость и повышенную температуру. Там у него диагностировали внебольничную двустороннюю полисегментарную пневмонию и ОРДС. Спустя три дня пациента подключили к аппарату ИВЛ. Мужчина не выжил. Ему было 82 года.
На данный момент в Татарстане зафиксировано 5 случаев смерти от COVID-19.