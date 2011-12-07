Ветеранам больше не смогут урезать льготы при оплате услуг ЖКХ

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Госдума готовит поправки в закон, благодаря которому сотрудниками ЖКХ больше не будут урезаться ветеранские льготы при оплате услуг. 50-процентная компенсация была положена еще в 1995-м, сообщает «Парламентская газета».
По словам председателя Комитета по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, в законе не было прописано про общедомовую часть, а также не было конкретной формулировки для ветеранов боевых действий.
Сейчас в законодательство будут вводиться корректировки. Проект уже направлен в Правительство РФ.