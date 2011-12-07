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Зяббаров: Наболевшей проблемой для сельхозтоваропроизводителей остаются тарифы на энергоносители

Глава минсельхозпрода РТ предложил фермерам перейти на более дешевые источники электроэнергии.

Глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров предложил аграриям республики перейти на альтернативные источники электроэнергии в виде газопоршневых энергоустановок. Об этом он он заявил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Наболевшей проблемой для сельхозтоваропроизводителей остаются тарифы на энергоносители. За март текущего года средняя стоимость за потребленную электроэнергию составила 7,07 рублей за киловатт-час, и динамика наблюдается только в сторону увеличения», — сказал Зяббаров.

По его словам, газопоршневые установки будут более экономичные в использовании. «По предварительным расчетам себестоимость электроэнергии должна составить до 2 рублей 60 копеек за киловатт-час», — отметил министр.

Такие установки необходимы тепличным хозяйствам и животноводческим комплексам. Здесь вторичное тепло охладителя можно использовать как отопление.

КВ
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