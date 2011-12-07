Зяббаров: Наболевшей проблемой для сельхозтоваропроизводителей остаются тарифы на энергоносители

Глава минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров предложил аграриям республики перейти на альтернативные источники электроэнергии в виде газопоршневых энергоустановок. Об этом он он заявил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Наболевшей проблемой для сельхозтоваропроизводителей остаются тарифы на энергоносители. За март текущего года средняя стоимость за потребленную электроэнергию составила 7,07 рублей за киловатт-час, и динамика наблюдается только в сторону увеличения», — сказал Зяббаров.

По его словам, газопоршневые установки будут более экономичные в использовании. «По предварительным расчетам себестоимость электроэнергии должна составить до 2 рублей 60 копеек за киловатт-час», — отметил министр.

Такие установки необходимы тепличным хозяйствам и животноводческим комплексам. Здесь вторичное тепло охладителя можно использовать как отопление.