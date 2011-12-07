Главные торжества 9 Мая пройдут на площади Тысячелетия

А главные зрелищные торжества Дня Победы традиционно развернутся в центре города - на площади Тысячелетия.

Начало праздничной программы в 9.30. В исполкоме Казани попросили с пониманием отнестись к досмотровым мероприятиям, связанным с обеспечением безопасности. Площадь будет полностью оцеплена, а наиболее удобные входы - со стороны станции метро «Кремлевская» и со стороны набережной, рекомендовали в горисполкоме.

Казанцев и гостей города также просят предусмотреть использование средств индивидуальной защиты. По периметру празднования будут установлены антисептические средства. Накануне, 8 мая, в 21.30 на площади Тысячелетия проведут санитарную обработку территории.

Наблюдать за торжественной программой, подготовленной к празднованию 76-й годовщины Великой Победы на площади Тысячелетия, можно будет и под стенами Казанского кремля.

В 10.00 на площади Тысячелетия состоится прохождение войск Казанского гарнизона, проезд легендарных танков ИС, Т-34 и колонны ретроавтомобилей. В параде примут участие более 2 тысяч военнослужащих и курсантов Казанского танкового военного училища, кадетов и юнармейцев.

Завершится парад театрализованным исполнением песни «День Победы» сводным хором Казани. Там же в течение дня будет организована выставка боевой техники, в том числе уникального современного танка Т-90, БТР, экспозиция передвижного Музея стрелкового оружия и автомобилей ДОСААФ.

В 12.00 жителей и гостей столицы будут ждать на другой площадке праздника - в парке Победы, на фестивале детских духовых оркестров «Фанфары Победы». Здесь же в 15.00 начнутся выступления творческих коллективов города.

В 18.00 в рамках проекта «Рио-Рита - радость Победы» для посетителей парка зазвучат танцевальные мелодии 30 - 40-х годов в исполнении оркестра.

В 19.00 все желающие могут вернуться на площадь Тысячелетия, где начнется концертная программа мастеров искусств, молодежных групп, а также выступление тысячного хора «Поющая Казань». Концерт пройдет в формате народного караоке. Кстати, праздничный концерт к 76-летию Победы зрители смогут увидеть 9 мая на телеканале «ТНВ» в прямой трансляции.

Завершится празднование Дня Победы в 22.00 красочным салютом, наблюдать за которым можно будет с акватории Казанки.