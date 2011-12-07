Какие стихи Мусы Джалиля читают школьники в его музее

— Часто ли дети приходят в казанский Музей-квартиру Героя Советского Союза Мусы Джалиля взглянуть на подлинник, переведенный на десятки языков народов мира? — спросили «КВ» заведующую музеем Назиру Фаттахову.

— Да, для этого даже есть отдельная комната, прототип деревенского дома, где родился Муса. Основное убранство комнаты — сакэ (широкое деревянное ложе для сна и отдыха), чаршау (обрамление комнаты тканью в сборку), имитация огромной деревенской кирпичной печи, обеденный стол, шкаф для посуды, сундук, кухонная утварь. Мы рассказываем о детстве поэта. На этой же площадке проводим с детьми мастер-классы. Они читают наизусть стихи поэта из «Моабитской тетради» и по-русски, и по-татарски.

— Чаще всего какие это стихотворения?

— «Варварство». Отрадно, что школьники знают такие пронзительные строки Джалиля о нацизме:

Они с детьми погнали матерей

И яму рыть заставили, а сами

Они стояли, кучка дикарей,

И хриплыми смеялись голосами…

А еще им известно, что наряду со стихотворениями о ненависти к войне и фашизму в «Моабитской тетради» есть стихи о любви, природе и даже сатирическое произведение «Весенние резервы Гитлера»:

Гитлер проклинал зиму,

На нее свалив вину:

Ветром, мол, земля дышала,

Наступать нам помешала.

Кстати, это стихотворение было опубликовано в апреле 1942 года в газете «Отвага».

— Какие экспонаты можно назвать самыми главными?

— Все главные, но особую ценность имеют мемориальные экспонаты. Также посетителям интересен и электронный формат «Моабитской тетради», где содержится 91 стихотворение и 3 фрагмента, написанные на татарском языке. В первом блокноте арабской, а во втором — латинской графикой.

— Напомните, как они попали на Родину?

— Первый блокнот вынес из тюрьмы Габбас Шарипов. А в 1946 году его принес в Союз писателей Татарии Нигмат Терегулов. Второй блокнот сохранился благодаря бельгийскому патриоту-антифашисту Андре Тиммермансу. Мы обращаем внимание посетителей на то, что блокноты подшиты плотной бумагой. И почти каждое стихотворение подписано инициалами поэта, а в первых даже указано количество строк.

— Много ли бывает в музее посетителей?

— Например, в марте этого года в честь 115-летия со дня рождения поэта мы провели 53 экскурсии, в том числе для гостей из Москвы, Челябинска, Краснодара и Екатеринбурга. А казанцы в выходные дни приходят целыми семьями. Мы посчитали, всего за тот месяц у нас побывал 641 человек, а в соцсетях было 14489 просмотров нашей экспозиции.

— Что больше всего интересует посетителей?

— Больше всего возникает вопросов по циклу стихотворений «Моабитская тетрадь». Мы рассказываем, что впервые произведения из нее были опубликованы после смерти Сталина в 1953 году в «Литературной газете» благодаря главному редактору — военному писателю Константину Симонову. А в 1957 году за этот цикл стихов автора посмертно удостоили Ленинской премии.

Беседовала Илюся ГАЗИЗОВА

Кстати

Муса Джалиль был призван в Красную Армию в 1941 году. Воевал в звании старшего политрука на Ленинградском и Волховском фронтах, был корреспондентом газеты «Отвага». В июне 1942 года был тяжело ранен и попал в плен. «Моабитская тетрадь» — цикл стихотворений поэта Мусы Джалиля, написанных им во время заключения в Моабитской тюрьме. Сохранились два самодельных блокнота рукописных произведений поэта.