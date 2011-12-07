Минмолодежи РТ присоединилось к всероссийской акции «Окна Победы»

Минмолодежи Татарстана присоединилось к всероссийской акции «Окна Победы», на окнах здания повесили георгиевские ленты и поздравления для ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«9 мая мы отмечаем один из самых важных праздников в истории. Молодежь Татарстана поддерживает все праздничные акции и принимает в них активное участие. В разных форматах мы стараемся донести информацию о тех событиях и, главное, людях. Создаем связь поколений и чтим память наших земляков. Чтобы помнить, надо знать», — отметил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

Напомним, что акция проводится в формате онлайн-флешмоба. Участники оформляют окна своих квартир/домов/офисов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов.

Фотографии оформленных окон участники проекта размещают в социальных сетях с официальным хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и со словами благодарности героям в преддверии Дня Победы.