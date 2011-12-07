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Дамир Фаттахов сдал кровь в преддверии Дня донора

В Республиканском центре крови проходит акция, посвященная Всемирному дню донора.

С сегодняшнего дня до 15 июня в Казани все желающие горожане могут сдать кровь. Одним из первых в акции принял участие глава молодежного ведомства. 

— Донорские акции — очень наглядный способ показать, что помогать может практически каждый, ведь за каждым таким поступком может быть чья-то спасенная жизнь, — прокомментировал свое решение Фаттахов. — Важно, что такие акции чаще всего организуют именно молодые люди, так в них формируется осознанное чувство сопричастности к чужой беде, стремление помогать, неравнодушие. Поэтому мы всегда будем это поддерживать, в том числе, своим примером. 

Напомним, что сдать кровь может любой желающий от 18 до 45 лет, имеющий вес не менее 50 кг и не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт, снилс, маску и перчатки. Для всех доноров, зарегистрированных в системе DonorSearch.org, готовятся приятные подарки.

КВ
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