Магдеев: Призываю горожан быть разумнее, продолжать пользоваться масками и перчатками

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал горожан продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты, несмотря на смягчение ограничительных мер. Об этом градоначальник заявил во время делового понедельника.

«Эйфории быть не должно. Нам с коронавирусом жить еще долго, он все еще остается рядом с нами. Поэтому призываю горожан быть разумнее, продолжать пользоваться масками и перчатками», — сказал Магдеев.

Напомним, в Татарстане смягчили ограничительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Так, с 8 июня изменились правила использования средств индивидуальной защиты: теперь маски необходимо надевать только в магазинах, объектах услуг, культовых помещениях и общественном транспорте. На улице средства индивидуальной защиты можно не носить.