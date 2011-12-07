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Масочно-перчаточный режим для общественных мест РТ перестал действовать

Ситуация с пандемией коронавируса понемногу сходит на плато.

С сегодняшнего дня в Татарстане для общественных мест перестал действовать масочно-перчаточный режим. 

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что татарстанцам разрешили не носить маски в общественных местах. Соответствующее постановление на еще одно послабление ограничительных мер подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, перчаточно-масочный режим должен будет соблюдаться только в транспортах, магазинах и объектах оказания услуг.

А как отметила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, ситуация с пандемией коронавируса понемногу сходит на плато. Так, за сутки в республике выявили 53 новых случая заболевания COVID-19. Среди выздоровевших 3 543 человек, где 66 из них выписали накануне

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