Масочно-перчаточный режим для общественных мест РТ перестал действовать

С сегодняшнего дня в Татарстане для общественных мест перестал действовать масочно-перчаточный режим.

Ранее «Казанские ведомости» уже сообщали о том, что татарстанцам разрешили не носить маски в общественных местах. Соответствующее постановление на еще одно послабление ограничительных мер подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, перчаточно-масочный режим должен будет соблюдаться только в транспортах, магазинах и объектах оказания услуг.

А как отметила руководитель Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, ситуация с пандемией коронавируса понемногу сходит на плато. Так, за сутки в республике выявили 53 новых случая заболевания COVID-19. Среди выздоровевших 3 543 человек, где 66 из них выписали накануне.