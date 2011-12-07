Минниханов поздравил всех соцработников с их профессиональным праздником

Глава РТ Рустам Минниханов поздравил сегодня всех соцработников с их профессиональным праздником.

Минниханов отметил, что «система социальной защиты обладает разветвленной материальной базой, сетью социальных учреждений и разнообразием оказываемых услуг». В ней, по его мнению, работают люди, относящиеся к этой работе как своему призванию. А потому без таких качеств, как милосердие, сострадание и душевная теплота представить соцработников невозможно.

Президент РТ напомнил, что именно в этот неблагоприятный для всех период пандемии коронавируса представители той профессии оказывают неоценимую помощь людям, находящимся в зоне риска заболевания COVID-19.

Традиция празднования Дня социального работника насчитывает уже 20 лет. Поэтому глава республики поблагодарил всех работников не только с их профессиональным праздником, но и за их «самоотверженный труд, инициативу и ответственность, за большую работу, неравнодушие и отзывчивость, которые побуждают вас творить добрые дела».