Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев поддержал инициативу о присвоении Казани звания «Город трудовой доблести». Об этом на онлайн-брифинге в мэрии рассказал руководитель исполкома столицы РТ Евгений Варакин.

Сообщается, что за само предложение о присвоении нового звания проголосовали более 2,4 млн человек. Вместе с ними идею подержали Герой Советского Союза Кузнецов Борис Кириллович, Герой РФ Хайруллин Газинур Гарифзянович, Герой социалистического труда Мостюков Ильдус Шайхульисламович и Герой труда РФ первый Президент РТ, Государственный советник РТ Шаймиев Минтимер Шарипович. Тем более, что у Казани для того есть все основания, заключили в РАН.

На данный момент все документы о получении почетного звания находятся на рассмотрении у Президента РФ Владимира Путина.