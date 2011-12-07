Один из фасадов казанского дома будет украшен портретом татарского поэта Габдуллы Тукая

В минувшие выходные началась работа по нанесению изображения татарского поэта Габдуллы Тукая на фасад дома в центре Казани. Об этом рассказала пресс-служба Минмолодежи РТ.

Сообщается, что организаторами этого проекта выступят представители АНО «Центр развития культурных инициатив» и арт-кластер «Таврида». В рамках него в пяти городах России появятся изображения выдающихся деятелей искусства.

Так, писать портрет татарского публициста на фасаде дома на улице Татарстан, 64 начал художник Дамир Бозик. Его работы уже можно было увидеть на нескольких высоток Казани, но недавно начатая работа станет для него самой масштабной. Авторское граффити планируется закончить ко Дню России.