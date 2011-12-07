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Прокуратура Татарстана считает, что за агрессивное поведение собак должны нести ответственность их владельцы

Представители государственного учреждения призывают наказать хозяина алабаев, убивших лабрадора.

Прокуратура считает необходимым наказать владельца среднеазиатских овчарок, напавших на лабрадора в столице РТ. Об этом сообщил старпом прокурора республики Руслан Галиев.

Напомним, что за помощью к полицейским обратилась местная жительница, сообщившая, что вечером 11 мая нынешнего года на глазах ее малолетнего сына 2 алабая искусали их лабрадора. В результате происшествия собака, ставшая жертвой атаки, погибла. 

Прокурорская проверка выявила, что администрация Вахитовского и Приволжского районов города все еще не назначила наказание любителю алабаев за несоблюдение правил выгула собак. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов уже давно направили в администрацию документы для возбуждения дела об административном правонарушении.

КВ
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