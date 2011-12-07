Прокуратура Татарстана считает, что за агрессивное поведение собак должны нести ответственность их владельцы

Прокуратура считает необходимым наказать владельца среднеазиатских овчарок, напавших на лабрадора в столице РТ. Об этом сообщил старпом прокурора республики Руслан Галиев.

Напомним, что за помощью к полицейским обратилась местная жительница, сообщившая, что вечером 11 мая нынешнего года на глазах ее малолетнего сына 2 алабая искусали их лабрадора. В результате происшествия собака, ставшая жертвой атаки, погибла.

Прокурорская проверка выявила, что администрация Вахитовского и Приволжского районов города все еще не назначила наказание любителю алабаев за несоблюдение правил выгула собак. Вместе с тем, сотрудники правоохранительных органов уже давно направили в администрацию документы для возбуждения дела об административном правонарушении.