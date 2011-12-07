Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан во время пандемии

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в период пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации РФ.

Согласно документу, неработающие родители детей до 1,5 лет будут получать удвоенное пособие до 6 752 рублей.

Самозанятым положен налоговый капитал в размере МРОТ для погашение задолженности или оплаты налогов. А для индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями и осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях, суммы страховых взносов за текущий год уменьшатся на МРОТ до 20 318 рублей.

Также малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших отраслей разрешат расторгать договоры аренды без возмещения упущенной выгоды.

Также для медиков, работающих с коронавирусными пациентами, стимулирующие выплаты освободят от НДФЛ.