Татарстанская сеть кафе быстрого питания «Тюбетей» раздала ветеранам 150 наборов продуктовых полуфабрикатов. Благотворительная акция работала весь режим самоизоляции.

Сообщается, что инициативу поддержали и сами клиенты сети, которым предлагалось оплатить сверх цены заказа по 75 рублей. Такая сумма уходила в фонд формирования продуктовых наборов для ветеранов боевых действий, а именно 30 членам «Союза ветеранов РТ», где каждому досталось по пять таковых.

По словам основателя сети кафе быстрого питания Султана Сафина, когда он создавал с партнерами копанию «Тюбетей», они решили, что одной из их «заповедей станет безвозмездная помощь нуждающимся», а такая акция для них является небольшим вкладом «в поддержку тех, кого пандемия коронавируса поставила в самое сложное положение».