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Сеть кафе быстрого питания «Тюбетей» раздала ветеранам 150 наборов продуктовых полуфабрикатов

Инициативу поддержали и сами клиенты сети, которым предлагалось оплатить сверх цены заказа по 75 рублей. 

Татарстанская сеть кафе быстрого питания «Тюбетей» раздала ветеранам 150 наборов продуктовых полуфабрикатов. Благотворительная акция работала весь режим самоизоляции.

Сообщается, что инициативу поддержали и сами клиенты сети, которым предлагалось оплатить сверх цены заказа по 75 рублей. Такая сумма уходила в фонд формирования продуктовых наборов для ветеранов боевых действий, а именно 30 членам «Союза ветеранов РТ», где каждому досталось по пять таковых.

По словам основателя сети кафе быстрого питания Султана Сафина, когда он создавал с партнерами копанию «Тюбетей», они решили, что одной из их «заповедей станет безвозмездная помощь нуждающимся», а такая акция для них является небольшим вкладом «в поддержку тех, кого пандемия коронавируса поставила в самое сложное положение». 

КВ
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