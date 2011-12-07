В одном из казанских дворов на Батыршина сотрудник полиции выстрелил в ногу дебоширу, который сломал нос его напарнику. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что полицейских вызвали ночью местные жители дома, которые устали от шума группы пьяных мужчин. По приезду сотрудников компания не спешила собираться домой, напротив, один из них набросился на полицейского и сломал ему нос.

Так, чтобы хоть как-то повлиять на ситуацию, его напарник сперва сделал предупредительный выстрел в воздух, но поскольку тот не успокоился, сотруднику пришлось выстрелить дебоширу в ногу. Четверых мужчин задержали. Состояние полицейского и пьяного казанца не уточняется.