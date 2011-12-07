Татарстанцев приглашают сдать «Гражданский экзамен»

Жители Татарстана смогут в рамках «Гражданского экзамена» ответить на вопросы об исторических достижениях, победах и героях страны, сообщают организаторы акции.

Тестирование пройдет в режиме «онлайн» на сайте гражданскийэкзамен.рф с 9 по 12 июня. Всего в тесте будет 50 вопросов из истории побед и достижений России.

Принять участие в акции сможет любой желающий, по итогам тестирования все участники получат именной электронный сертификат.

Акция «Гражданский экзамен» посвящена Дню России. В прошлом году акция проводилась 12 декабря в День Конституции РФ, тогда в нем приняли участие более 200 тыс. россиян.