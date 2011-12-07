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Татарстанцы вместо водки стали отдавать предпочтение коньяку и виски

Такая статистика прозвучала в ходе заседания Совета директоров АО «Татспиртпром».

По итогам прошедшего года отмечена смена предпочтений населения при покупке крепких спиртных напитков татарстанского производства. Так, например, в 2019 году наибольший рост продаж — на 142% зафиксирован у коньяка местного разлива. Не отставали от него и продажи виски — они увеличились на 80%. А вот реализация татарстанской водки поднялась за прошедший год всего на 6%. 

Такая статистика прозвучала в ходе заседания Совета директоров АО «Татспиртпром», состоявшегося в Доме Правительства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина РТ. 

КВ
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