Татарстанцы вместо водки стали отдавать предпочтение коньяку и виски

По итогам прошедшего года отмечена смена предпочтений населения при покупке крепких спиртных напитков татарстанского производства. Так, например, в 2019 году наибольший рост продаж — на 142% зафиксирован у коньяка местного разлива. Не отставали от него и продажи виски — они увеличились на 80%. А вот реализация татарстанской водки поднялась за прошедший год всего на 6%.

Такая статистика прозвучала в ходе заседания Совета директоров АО «Татспиртпром», состоявшегося в Доме Правительства Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Кабмина РТ.