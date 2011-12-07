В Казани прошел «День подписчика»

Сегодня, 8 июня, в казанском почтовом отделении 420000 на ул. Кремлевской состоялся «День подписчика».

Мероприятие посетили не только наши постоянные читатели «Казанских ведомостей», но и те, кто впервые решил подписаться на газету или сделать подарок своим родным и близким. Многие из пришедших признались, что читают газету от корки до корки, а среди самых популярных рубрик лидируют «Санта-Барбара» по-казански», «Здоровье», «Соцзащита», «Глас народа».

А тем, кто не успел еще оформить подписку на «Казанские ведомости» на второе полугодие 2020 года, сообщаем: подписаться по сниженным ценам можно только до 10 июня - окончания декады подписки.