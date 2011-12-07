В Казани разрабатывается проект по установке остановочных павильонов на Большом казанском кольце

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В 2019 году от предприятий наружной рекламы в городскую казну поступили около 300 млн рублей.
Еще до начала режима самоизоляции в Казани была принята городская программа, стимулирующая развитие рыночного бизнеса в столице Татарстана, которая будет работать в течение 2021-2025 годов.
Основное внимание в программе уделено поддержке предприятий наружной рекламы, инвестиций и увеличение дохода. Предполагается создавать больше рекламных конструкций малого формата, которые можно совместить с остановочными павильонами. На сегодня таких павильонов в Казани установлено 120 штук.
В стадии разработки находится проект по установке остановочных павильонов на Большом казанском кольце, который осуществляется по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Особенность этих павильонов – увеличение рекламных поверхностей за счет брендирования всей остановки и использование цифровых поверхностей.