В Казани возобновили оказание медицинской помощи по ряду направлений

По предварительной записи в столице Татарстана возобновили оказание медицинской помощи по ряду направлений. Проведение профилактических прививок детям вновь разрешено, пишет пресс-служба мэрии Казани.

Теперь в связи с послаблением ограничений, вызванных пандемией коронавируса, вновь возобновляется прием пациентов к стоматологам, офтальмологам, отоларингологам, акушерам-гинекологам и онкологам. Кроме того, записаться можно будет по направлениям терапевтической косметологии и медицинского массажа.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, во время действия ограничений медики оказывали помощь тем пациентам, чье состояние несло угрозу их жизни, а также тем, кто подлежал призыву на военную службу или поступал по контракту.