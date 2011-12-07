В Татарстане с начала года провакцинировали от бешенства более 500 тыс. домашних животных

В Татарстане провакцинировали от бешенства более 500 тыс. сельскохозяйственных животных, сообщил начальник отдела инфекционных болезней животных и организации противоэпизоотических мероприятий Главного управления ветеринарии кабмина РТ Эмиль Шагимуллин.

«Всем владельцам животных важно вакцинировать их от бешенства. В настоящее время специалисты государственной ветеринарной службы проводят подворный обход личных подсобных хозяйств, организуют выездные вакцинации», — отметил спикер.

С начала года в республике выявили 18 случаев бешенства среди животных в 12 районах. Больше всего случаев зарегистрировано среди лиc, однако встречаются и среди собак и кошек. «Также в этом списке одна енотовидная собака и один еж», — рассказал Шагимуллин.

Он уточнил, что ветслужба республики также проводит оральную вакцинацию для диких животных. Так, весной того года было разложено 900 тыс. доз вакцины в местах обитания лис, енотовидных собак и других плотоядных животных.