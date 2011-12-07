В Татарстане создадут более 10 тыс. дополнительных мест в детсадах за 2020-2021 годы

В Татарстане за 2020–2021 годы планируют создать более 10 тыс. мест в детских садах, сообщил первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в детсадах предусмотрено в 2020 и 2021 годах. Более 5 тыс. мест будет создано для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», — рассказал он.

В этом году уже ведется строительство 22 детских садов на 5 030 мест: девять — в Казани, три — в Набережных Челнах, остальные — в Нижнекамске, Буинске, Зеленодольске, Лаишевском, Тукаевском, Пестречинском и Высокогорском районах, уточнил докладчик.

Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей до трех лет в рамках национального проекта «Демография». Всего с 2015 года в республике было отремонтировано 380 детских садов.