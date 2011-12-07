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За присвоение Казани звания Города трудовой доблести подписались 2,4 млн человек

Документ отправлен в приемную Владимира Путина.

За присвоение Казани звания Города трудовой доблести подписались 2,4 млн человек. 2,4 млн человек – это простые граждане, трудовые коллективы заводов, которые в годы войны работали на фронт, общественные организации, активисты и прочие подписали прошения на имя Президента РФ Владимира Путина.

Прошение также подписал лично Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Документ отправлен в приемную Владимира Путина и теперь остается только дождаться ответа, сообщили на заседании городского оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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