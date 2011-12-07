Первый показ казанского аудиоспектакля «Ночной трамвай» пройдёт по кольцевому маршруту Казани

Первый показ аудиоспектакля «Ночной трамвай» пройдёт в Казани по пятому трамвайному маршруту 12 июня. Посадка на уникальный маршрут будет осуществляться каждую пятницу и субботу в 23:00, сообщила первый заместитель министра Юлия Адгамова на пресс-конференции в Министерстве культуры РТ.

По её словам, за окном трамвая будет мелькать не знакомый для всех центр города, а исторические окраины, так как для аудиоспектакля выбран кольцевой трамвайный маршрут. Люди ещё такого не видели, «поэтому они станут не просто наблюдателями, а настоящими участниками постановки» — добавила она.

Как сообщил режиссер спектакля «Ночной трамвай» Радион Букаев, задачей было создать для зрителей максимально комфортные условия, а ночное время как раз даёт нужные условия для этого. Продолжительность спектакля составит 1 час 30 минут.

На сайте мэрии Казани сообщается, что Проект создан Казанским ТЮЗом и МУП «Метроэлектротранс» при поддержке Министерства культуры РТ и Мэрии Казани.