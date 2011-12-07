Сергей Бухарин: Коллекторы не могут общаться с родственниками должника без его письменного согласия на это

Какие обязанности у коллекторов? С какого момента начинается взаимодействие должника с коллектором? Куда обратиться, в случае правонарушения коллектора?

Об этом рассказал начальник отдела по ведению государственного реестра юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, УФССП РТ Сергей Бухарин ИА «Татар-информ».

По его словам, у коллектора существует ограниченное количество попыток, когда он может связаться с должником: встречаться с должником коллектор может только раз в неделю, звонить – раз в день дважды в неделю, писать сообщения - до двух раз в день и до четырех раз в неделю. Сотрудник взыскания задолженности не может общаться с родственниками должника без его письменного согласия на это.

Бухарин напомнил, что угрозы жизни и здоровью от коллекторов попадают под серьёзное правонарушение. По факту угроз должнику необходимо срочно обратиться в правоохранительные органы, прокуратуру и МВД. При доказательстве нарушений коллектора нужно предоставить копию кредитного договора, копию паспорта, а также прикрепить к заявлению выписку от оператора сотовой связи с детализацией входящих телефонных звонков, СМС-сообщений и указанием номеров телефонов, с которых вам звонят.

Он отметил, что коллекторы начинают работать с момента нарушения сроков погашения суммы должников, а не с момента займа. Но у должника есть право отказаться от общения с коллектором, заполнив соответствующее заявление об отказе от взаимодействия не ранее чем через 4 месяца с момента возникновения просроченной задолженности.