300-тысячный сертификат на материнский капитал выдан в День семьи, любви и верности

В Татарстане выдан 300-тысячный сертификат на маткапитал. Юбилейный документ вручен семье Исмагиловых, живущей в Богатых Сабах.

8 июня 2020 года у Эльвины и Рината Исмагиловых родилась дочка, которой дали красивое имя Самина. Эльвина — медсестра, Ринат работает в Центре детского творчества. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ. Знаменательно, что сертификат счастливые молодым родителям вручили его в День семьи, любви и верности, который отмечается сегодня.