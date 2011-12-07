Два казанских предприятия погасили долги по зарплате на общую сумму 400 тысяч рублей

Строительная комиссия «Компромисс» полностью рассчиталась по долгам перед одним своим сотрудником. Он получил 73,8 тысяч рублей. А 5 работников ООО «Фактор» получили задерживаемую зарплату на общую сумму 324,6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 90 работникам сельскохозяйственного предприятия ООО «Асанбаш-Агро» Кукморского района выплатили задерживаемую зарплату