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Два казанских предприятия погасили долги по зарплате на общую сумму 400 тысяч рублей

Казанские предприятия рассчитываются по долгам.

Строительная комиссия «Компромисс» полностью рассчиталась по долгам перед одним своим сотрудником. Он получил 73,8 тысяч рублей. А 5 работников ООО «Фактор» получили задерживаемую зарплату на общую сумму 324,6 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что 90 работникам сельскохозяйственного предприятия ООО «Асанбаш-Агро» Кукморского района выплатили задерживаемую зарплату

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