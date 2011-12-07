К 1 сентября в Татарстане изготовят еще 200 школьных автобусов собственного производства

Парк школьных автобусов Республики Татарстан к началу учебного года пополнится еще двумя сотнями машин – характерного желтого цвета.

Автобусы будут произведены согласно заявке Минобрнауки РТ в особой экономической зоне «Алабуга», на заводе Ford Sollers, сообщается на сайте компании.

Пассажирские сидения школьных автобусов нового поколения оборудованы ремнями безопасности, в салоне предусмотрены полки для рюкзаков и портфелей юных пассажиров. Транспорт рассчитан на перевозку 21 ученика и 1 сопровождающего.