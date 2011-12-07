Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казань присоединилась к всероссийскому флешмобу #благодарямоейсемье

Для участия в акции необходимо выложить на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых запечатлены яркие, запоминающиеся счастливые моменты вашей семейной жизни.

Сегодня в День семьи, любви и верности проводится масштабный всероссийский флешмоб #благодарямоейсемье.

К этой доброй и позитивной акции присоединились подопечные Отделений социальной помощи семье и детям комплексного центра социального обслуживания населения города Казани.

Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, для участия в акции необходимо выложить на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых запечатлены яркие, запоминающиеся счастливые моменты вашей семейной жизни. Фото необходимо сопроводить хештегом #благодарямоейсемье.

КВ
Лента новостей