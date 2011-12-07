Казань присоединилась к всероссийскому флешмобу #благодарямоейсемье

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Сегодня в День семьи, любви и верности проводится масштабный всероссийский флешмоб #благодарямоейсемье.
К этой доброй и позитивной акции присоединились подопечные Отделений социальной помощи семье и детям комплексного центра социального обслуживания населения города Казани.
Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, для участия в акции необходимо выложить на своих страницах в соцсетях фотографии, на которых запечатлены яркие, запоминающиеся счастливые моменты вашей семейной жизни. Фото необходимо сопроводить хештегом #благодарямоейсемье.