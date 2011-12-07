Нигматуллина: Более 100 лет главным летописцем семейных историй и человеческих судеб в России выступают органы ЗАГС

Начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина поздравила жителей республики с Днем семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба ведомства.

«Более 100 лет главным летописцем семейных историй и человеческих судеб в нашей стране выступают органы записи актов гражданского состояния. От имени республиканской службы ЗАГС сердечно поздравляю всех жителей Татарстана с замечательным, добрым, семейным праздником!», — сказала Нигматуллина.

Она также пожелала татарстанским семьям «бережно хранить тепло домашнего очага, искренность чувств и гармонию человеческих отношений», а также здоровья, счастья и благополучия.

Ранее татарстанцев поздравил с праздником президент Татарстана Рустам Минниханов.