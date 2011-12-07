Правительственная комиссия одобрила трассировку трассы М-12 «Москва – Казань»

Правительственная комиссия по транспорту одобрила трассировку автотрассы М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань». Об этом рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, сообщает «ТАСС».

В ходе заседания правительственной комиссии также были рассмотрены вопросы реализации транспортной части национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»

«По результатам обсуждения, правкомиссия в целом одобрила предложения по трассировке М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань и организационную схему управления проекта», — сказал он.

Напомним, автотрасса проект трассы «Москва — Казань» является частью Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, а также частью создаваемого транспортного коридора «Европа — Западный Китай». Автодорогу планируют построить к 2027 году. Финансирование проекта составит 730 млрд рублей.