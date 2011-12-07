Разрешение на бесплатную парковку для инвалидов можно оформить онлайн

Подать заявление на бесплатную парковку можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и модель автомобиля, на котором совершается поездка. Больше никаких заявлений и звонков делать не нужно, потому что все необходимые данные об инвалиде уже имеются в базе данных Федерального реестра инвалидов. Также заявление можно подать в «Личном кабинете инвалида» на сайте Федерального реестра инвалидов или непосредственно в МФЦ.

Как сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ, оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, которым управляет человек, имеющий первую или вторую группу инвалидности, или тот, кто перевозит ребенка-инвалида. Кроме того бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвижении.

Обратите внимание, что по новым правилам подать заявление можно только на одно транспортное средство. При необходимости гражданин может изменить сведения об автомобиле, на котором он совершает поездку. Эта поправка в закон позволяет занести в реестр даже номер такси, вызванном для перевозки человека с ограниченными физическими возможностями. В этом случае такси сможет бесплатно парковаться без риска получить штраф.