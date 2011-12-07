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Татарскому разговорному языку будут учить без грамматики и на природе

Место для встреч выбрано романтическое: на красных скамейках, у ивы по ул. Салимжанова, которая проходит вдоль берега озера Нижний Кабан.

Завтра, 9 июня, начинаются необычные занятия по изучению татарского языка. На набережной озера Нижний Кабан стартует работа разговорного клуба татарского языка. Встречи участников будут проходить еженедельно по четвергам, включиться в беседы может любой желающий, вне зависимости от владения языком. Для погружения в язык не потребуется знание грамматики. 

Место для встреч выбрано романтическое: на красных скамейках, у ивы по ул. Салимжанова, которая проходит вдоль берега озера Нижний Кабан. 

Первая встреча клуба состоится завтра в 19.00, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Необходима предварительная регистрация в Instagram-аккаунте набережной озера Кабан.

КВ
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