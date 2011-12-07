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Татарстанцев просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу

Нарушение этих правил наказывается штрафом в размере до 3 тыс. рублей – на граждан, до 200 тысяч рублей – на юридические лица.

В связи с приходом в Татарстан очень жаркой погоды Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан просит татарстанцев строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу. Согласно статистическим данным, 9 из 10 лесных пожаров возникают по вине человека, отмечает пресс-служба ведомства.

Напоминаем, что согласно правилам пожарной безопасности, в лесах запрещается, например, разводить костры в хвойных молодняках, бросать горящие спички и окурки, курить вблизи машин, заправляемых горючим.

Нарушение этих правил наказывается штрафом в размере до 3 тыс. рублей — на граждан, до 200 тысяч рублей — на юридические лица.

КВ
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