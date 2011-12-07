В Казани лихач на иномарки проехал по крыше припаркованного авто и вылетел на частную территорию

В казанском поселка Салмачи произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, водитель иномарки разогнался, не вошел в поворот, автомобиль подлетел на куче песчано-гравийной смеси, проехал по крыше припаркованных машин и залетел на частную территорию.

Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, иномарка серьезно пострадала. В салоне сработали подушки безопасности. Также серьезно повреждены припаркованные автомобили.

Водитель скрылся с места ДТП.

В сообщении также утверждается, что автомобилю было всего два месяца.