В Казани лихач на иномарки проехал по крыше припаркованного авто и вылетел на частную территорию

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В казанском поселка Салмачи произошло серьезное ДТП, сообщают очевидцы в соцсетях.
По предварительным данным, водитель иномарки разогнался, не вошел в поворот, автомобиль подлетел на куче песчано-гравийной смеси, проехал по крыше припаркованных машин и залетел на частную территорию.
Судя по фотографиям, размещенным в соцсетях, иномарка серьезно пострадала. В салоне сработали подушки безопасности. Также серьезно повреждены припаркованные автомобили.
Водитель скрылся с места ДТП.
В сообщении также утверждается, что автомобилю было всего два месяца.