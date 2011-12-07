В Нижнекамске мужчину, избившего женщин в парке, оштрафовали

В Нижнекамске незнакомец нападал на женщин в городском парке «Семья». Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, кадры с которых опубликованы в социальных сетях.

На кадрах видно, как 34-летний мужчина пинает в спину женщину, а когда она падает, продолжает бить пострадавшую ногами на глазах у детей. Затем незнакомец напал на беременную женщину.

Всего, по словам очевидцев, от действий злоумышленника пострадали пять женщин. Все пострадавшие написали заявление в полицию.

Когда мужчину задержали, свои действия он объяснил «ненавистью к женскому полу».

В МВД по РТ сообщили, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Полиция проводит проверку по факту произошедшего. Потерпевшим назначена судебная экспертиза.