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В Нижнекамске наградили 29 медиков, которые первыми начали лечить коронавирусных пациентов

Медицинские работники получили грамоты и благодарности от минздрава РТ, главы района и Управления здравоохранения района.

В Нижнекамске наградили 29 работников, которые первыми начали работать в сортировочном госпитале для больных COVID-19, сообщает пресс-служба минздрава РТ.

«Эти сотрудники — одни из первых, кто столкнулся с пациентами с коронавирусной инфекцией, потому что именно в сортировочное отделение с 3 апреля начали доставлять пациентов с подозрением на пневмонию и Covid-19», — уточнили в ведомстве.

Грамоты и благодарственные письма от минздрава РТ, главы района и Управления здравоохранения района врачам, медсестрам, рентген-лаборантам и санитаркам вручила  руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Венера Рахимова.

КВ
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