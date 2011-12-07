В РТ объяснили, почему нельзя заморозить тарифы ЖКХ на время пандемии

Такой прогноз на брифинге в Доме Правительства РТ дал председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев.

В ведомстве ожидают, что индексация оптовых цен на газ в следующем году будет на уровне 3%, электроэнергии — 5%, водоснабжения — 4%.

А пока с 1 июля нынешнего года согласно распоряжению правительства РФ № 2556-р от 29 октября 2019 года средний индекс изменения вносимой жителями Татарстана платы за услуги составил 4%. Всего сейчас татарстанцам оказываются 7 коммунальных услуг: электро-, газо-,

теплоснабжение, водоотведение, холодное и горячее водоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами.

На 4% с 1 июля вырос тариф по обращению с ТКО: он состоит на 30% из тарифа для полигонов, а еще 65% уходит на перевозку, причем последняя категория не регулируется госкомитетом. С 1 января этого года тариф на газоснабжение составлял 5,72 руб. за кубометр (с НДС). Он выстраивается на основе оптовой цены на газ. В настоящий момент эта цена еще не пересмотрена, а следовательно, решение о размере роста тарифов и его сроках не принято. Тариф за электроэнергию с 1 июля увеличился на 4% и составил 3,93 руб. за кВт.ч. Для жителей сельской местности и горожан, чьи квартиры оборудованы электроплитами, тариф составляет 2,77 руб.

— По водоснабжению существует три различных вида тарифов. Они зависят от того, подземный или поверхностный источник, а также есть технология покупной добычи воды. Последняя стоит дороже, она доставляется на юго-восток республики, — объяснил разницу в платежках Александр Груничев.

Различные степени очистки влияют и на тарификацию водоотведения. По стоимости водоотведения за кубометр Татарстан на 5-м месте в ПФО и на 23-м в стране.

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов рассказал о том, как коммунальная сфера пережила период карантинных ограничений.

— В период эпидемиологических ограничений система ЖКХ работала в усиленном режиме, так как большая часть населения находилась в жилье, росло потребление, — подчеркнул чиновник.

В то же время коммунальщики столкнулись с выпадением доходов. Многие предприятия, например, сферы обслуживания, снизили потребление воды и электроэнергии. Так, по последней категории снижение зафиксировано на 3 — 5%.

Отдельный вопрос — постановление правительства РФ № 424, которым введен мораторий на взимание штрафов и неустойки с должников. Он действует до 1 января 2021 года и распространяется на собственников многоквартирных жилых домов.

— Мониторинг платежной дисциплины показывает, что в апреле–мае было снижение платежей. На фоне прошлого года оно доходило до 3%. В июне дисциплина улучшилась, — подчеркнул Алексей Фролов.

А вот упомянутое постановление, по его оценке, сыграло на руку тем лицам, кто традиционно не считает строго обязательными платежи за услуги ЖКХ, или, например, собственникам нескольких квартир, а также тем, кто решает вопрос о долгах в судебном порядке. По оценкам министерства, общий размер задолженности за период карантина составил 300 — 400 млн рублей.

Также на брифинге был затронут вопрос возможной заморозки тарифов на период пандемии. Александр Груничев объяснил, что законодательно такую процедуру провести нельзя.

— Кроме того, все тарифы экономически обоснованны. Любая заморозка тарифов приведет к тому, что необходимо будет делать компенсации предприятиям в части выпадающих доходов, — добавил чиновник.