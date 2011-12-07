В Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 12 человек», — рассказали в штабе.

Всего в республике COVID-19 диагностирован у 4 858 человек, из них 3 798 — выздоровели, 20 — кончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 700 792 человек (+6 562 за сутки), из них выздоровели — 472 511 человек (+8 631), скончались — 10 667 (+173).